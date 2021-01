Você sabia que pode desenvolver a sua criatividade?

Muitas pessoas falam da importância da criatividade para o mundo ideológico onde todos vivemos hoje, por isso é vital aprender a estimulá-la. Mas, afinal, o que é a criatividade?

O conceito de criatividade foi definido por muitos especialistas, mas, no fundo, esta pode ser descrita como a criação de algo novo com valor para a sociedade. Aqui o novo não é necessariamente novidade, pode ser a transformação de algo já existente, desde que acrescente valor e não seja uma mera imitação.

A valorização dessa nova ideia é muito importante, pois no mundo de inovação onde vivemos hoje ideias não faltam, mas só são apreciadas pelo público quando acrescentam algo à sua vida. O valor é por vezes difícil de medir, mas é o que distingue as ideias criativas e brilhantes das restantes.

Por que é necessário fortalecer a criatividade ao longo dos anos?

A sociedade ainda vê a criatividade como algo ligado às artes — mas, apesar da arte ser uma das formas mais livres de criatividade, esta vai muito além disso. Numa era como a nossa, onde as ideias são o alimento do mecanismo econômico-cultural, não podemos deixar a criatividade de lado. Esta virtude está presente em todos os setores, da culinária à matemática.

Mas, então, se já existe criatividade em todos nós, por que necessário desenvolvê-la? A verdade é que os humanos vão perdendo a criatividade à medida que crescem. Um estudo conduzido por Dr. George Land e Berth Jarman, em parceria com a Nasa, acompanhou o desenvolvimento de 1.600 jovens dos 4 anos até os 15 anos. Aos 4 anos de idade, 98% chegaram ao nível de gênios criativos; quando tinham 10 anos, apenas 30% desses mesmos jovens chegaram a esse nível; por fim, aos 15 anos, o número desceu para 12%.

Mais tarde, foram avaliados 280 mil adultos e apenas 2% foram classificados como gênios criativos. Isto acontece porque, tradicionalmente, as crianças têm mais liberdade criativa. À medida que amadurecemos começamos a ficar mais preocupados com a forma com que somos vistos pela sociedade e aí aumenta o medo de fracassar.

Aprenda a estimular a sua criatividade

Para não perder o poder da criatividade por completo na sua vida adulta, é importante aprender a desenvolvê-la.

Para isso, pense no seu cérebro como um músculo que necessita ser exercitado constantemente, pois só assim estará no seu melhor. Os jogos são uma excelente ferramenta para ajudar neste processo. Jogos clássicos, como quebra-cabeças, sudoku e xadrez, ajudam o cérebro a aprender a criar estratégias e resolver problemas. Para quem prefere alternativas do mundo digital, o site Casinos.pt oferece acesso a plataformas de vídeo poker online , que é um ótimo jogo de estratégia, perfeito para exercitar a mente. Entre os benefícios do jogo, você pode aumentar o seu poder de observação, desenvolver a paciência, aprender a lidar com perdas e manter o cérebro ativo. Tudo o que precisa para melhorar a sua criatividade!

Outra forma de desenvolver a sua criatividade é sair da sua zona de conforto com alguma frequência. Tente socializar com pessoas diferentes para conhecer novas realidades. Você pode adotar a mesma ideia para experiências do dia a dia: tente fazer algo novo, diversifique as suas áreas de conhecimento e comece a ver o mundo com outros olhos.

O conceito 80/20 já foi criado há mais de um século, mas recentemente a Google tentou incentivar os seus trabalhadores a seguirem este princípio. Trata-se de uma forma de gerir o seu horário de trabalho ao trabalhar 80% do tempo e dedicar os 20% restantes 20% a um projeto à sua escolha. Isto levou os funcionários da Google a pensar mais fora da caixa e a chegar a ideias verdadeiramente criativas.

O exercício físico também é essencial. Você já deve ter ouvido esta dica várias vezes, mas se ainda não incorporou o exercício físico à sua rotina precisa ser relembrado dos seus benefícios para a mente.

E como é que isso está relacionado à sua criatividade? Ao fazer exercícios, o corpo libera endorfinas, um hormônio produzido naturalmente pelo corpo, que faz com que fique mais relaxado e se sinta livre de inibições que possam travar a sua criatividade. Este benefício pode também ser atingido através da meditação, que nos ajuda a estar mais receptivos a novas experiências buscando, ao mesmo tempo, o alívio da ansiedade. Este exercício requer prática e paciência, mas existem várias formas de aprender e começar a praticar meditação regularmente.

Comece a desbloquear a mente da pressão e receios que a sociedade lhe impõe e liberte a criança que há em você. Incorpore algumas das atividades sugeridas aqui no seu dia a dia, para uma vida mais livre e criativa.