Novo vereador quer discutir Pedra do Cavalo na Câmara de Feira

A Barragem de Pedra do Cavalo, no leito do rio Paraguaçu, próximo dos municípios de Cachoeira e São Félix, no recôncavo baiano, deve ser usada para irrigar a produção da agricultura familiar, em Feira de Santana.

O rio Paraguassu, com o Jacuípe, Subaé e Pojuca, compõem o conjunto hídrico que corta o município de Feira de Santana, influenciando a economia e a cultura local.

O vereador Jurandy Carvalho (PL), estreante na Camara de Vereadores, pensa assim, sobre um dos mais importantes temas sócio ambientais de Feira de Santana:a utilização racional e sustentável do rio Jacuípe.

Tem uma lógica telúrica para esse pensamento do vereador. Nascido no distrito Governador João Durval (antigo Ipuaçu) ele nasceu e viveu na beira do rio Jacuípe que corta o disteito.

Por isso promete trabalhar duro para que o Poder Executivo viabilize projetos irrigáveis na zona rural do município, aproveitando os recursos hídricos disponíveis. Porque conhece, diz.

Ele diz que, embora o segmento seja responsável pelo alimento da população, se encontra “abandonado, sem incentivos”.

A manutenção das estradas da zona rural de Feira, por exemplo, é algo que deve ir além das vias que ligam a cidade à sede dos distritos, assistindo com a mesma prioridade os corredores porque, no curso deles, há produção e comunidades.

A zona rural, como um todo, assinala o vereador, enfrenta problemas com saúde, educação, iluminação, segurança, cultura e lazer.

Por isso garante tratar desses temas nas diversas esferas governamentais, tanto municipal quanto estadual e federal.

Com informações da Ascom.