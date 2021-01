Lançamento de livro com colunistas do Blog da Feira amanhã (28)

2020 não foi um ano como qualquer outro. Além de marcar a segunda década do nosso século, fez a humanidade repensar suas certezas e aceitar um novo conteúdo para a palavra “normal”. O Blog da Feira apresenta, no formato de um e-book, múltiplas visões do que significou 2020 para os habitantes (permanentes ou eventuais; deliberados ou incidentais) de Feira de Santana.

Para isso, reunimos as contribuições de nossos colunistas, feirenses engajados em diversas áreas: os jornalistas Jânio Rêgo, André Pomponet e Socorro Pitombo, a filósofa e professora Laila Beirão, o economista Antônio Rosevaldo, a cantora e compositora Kareen Mendes e o internacionalista Daniel Rego.

Convidamos a todas e todos, feirenses, feirantes, artistas e entusiastas, para o evento de lançamento do livro Feira (2020), um bate papo com os autores amanhã, quinta-feira (28/01) às 20h. A live será transmitida no canal do Blog da Feira no Youtube.

Após o evento, o e-book Feira (2020) será disponibilizado gratuitamente a toda a comunidade nos formatos PDF e ePUB. Contamos com sua presença! Clique aqui para adicionar o evento à sua agenda.

