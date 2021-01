Novas tecnologias permitem maior acesso à cultura e entretenimento na periferia

Ao longo das últimas décadas, a tecnologia não apenas avançou de forma considerável em relação a quesitos técnicos, como ficou cada vez mais barata e acessível ao redor do planeta.

No Brasil não é diferente. Hoje em dia, os mais de 230 milhões de aparelhos celulares nas mãos dos brasileiros de todas as regiões do país e ainda mais notebooks, tablets e outros aparelhos móveis possibilitam um acesso à cultura e entretenimento que nunca se viu antes – inclusive nas periferias.

Cultura tradicional ganha exposição

Cada vez mais galerias e museus estão adotando a tecnologia para alcançar novos públicos e uma das principais formas pelas quais o acesso à cultura foi simplificado e amplificado foi com o lançamento de diversos tours virtuais em museus.

A tecnologia está ajudando os espaços culturais a aumentarem seu alcance, tornando-os especialmente mais acessíveis e atraentes para as gerações mais jovens e conectadas.

Por exemplo, a famosa Galeria Uffizi em Florença, na Itália, atualmente conta com um tour virtual que possibilita visualizar de perto inúmeros bustos, quadros e esculturas de artistas renascentistas como Rafael, Caravaggio, Botticelli, Michelangelo e Giotto.

Além deles, é possível encontrar todo tipo de coleção de pinturas e esculturas de períodos que vão da Idade Média até a Modernidade.

Outro estabelecimento famoso que pode ser acessado pela internet é o Louvre. Localizado na França, o museu é considerado o maior do mundo e conta com um acervo com mais de 35 mil obras, que abarcam um período de 7 mil anos.

Da mesma forma que a Galeria Uffizi e muitos outros museus, o tour virtual do Louvre permite observar diversas peças artísticas, com destaque para antiguidades romanas, gregas e egípcias, que vão de pinturas até esculturas de todos os tipos.

Outra forma pela qual a tecnologia está permitindo uma integração maior entre museus e o público de maneira geral é por meio da impressão 3D. É fato que a tecnologia ainda não é tão acessível quanto os smartphones, mas isso deve mudar cada vez mais na próxima década e os museus já estão investindo nisso.

Por exemplo, além do tour virtual, o Museu Britânico de Londres já criou e disponibilizou de forma gratuita diversos modelos 3D de bustos, estátuas e sarcófagos do seu acervo, que podem ser baixados e impressos em um dos vários Fab Labs nacionais.

Jogos se tornam cada vez mais acessíveis

Os celulares também permitiram o acesso da população a um número infinitamente maior de jogos que nos últimos anos. De acordo com dados da consultoria App Annie, apenas nos últimos três meses de 2020 foram baixados mais de 14 bilhões de jogos, sendo 11 bilhões na Google Play e 2,6 bilhões na App Store.

Diversos games já considerados clássicos, como Pokémon Go, Gwent, Subway Surfers e Candy Crush Saga, marcaram presença, mas diversos novos jogos com mecânicas diferentes também alcançaram o público por meio do grande acesso possibilitado pelas lojas virtuais, com destaque para Among Us, Repair Master 3D e Call of Duty: Mobile.

Outros games que se tornaram facilmente acessíveis na atualidade são os diversos jogos de cassino, como as slots, que contam até mesmo com rotações livres para os usuários.

Para completar os novos jogos que chamaram atenção nos últimos anos e conquistaram números significativos de usuários é necessário mencionar também títulos como ASMR Slicing, Monument Valley, NERF Epic Pranks, Gardenscapes, Ludo King e Roblox – todos facilmente encontrados nas lojas da Apple ou Google.

Serviços de streaming com preços acessíveis

Além de museus e jogos, os diversos serviços de streaming de áudio e vídeo também cresceram muito nos últimos anos.

Acessíveis em qualquer dispositivo móvel e até mesmo televisões inteligentes, plataformas para séries e filmes como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Globoplay, assim como Crunchyroll para animes e Twitch e YouTube para todo tipo de conteúdo audiovisual, estão cada vez mais presentes na rotina dos brasileiros.

Os preços variam de gratuito, como YouTube e Twitch, passando por R$ 9,90 para Amazon Prime, R$ 26,90 para Disney+ e R$ 45,90 para Netflix, que por sinal vem investindo em lançamentos de sucesso. Além dos preços gratuitos, a possibilidade de uma conta ser dividida por até quatro usuários tornam essas opções muito mais acessíveis.

No mesmo sentido, é possível encontrar plataformas de música como o Spotify, que contam com um plano gratuito com propagandas ou planos Premium que são divididos entre individuais (R$ 16,90), casais de todos os gêneros (R$ 21,90) e famílias (R$ 26,90).

Para completar a lista de novos serviços de streaming acessíveis é preciso mencionar também os podcasts. Sempre gratuitos, é possível acessá-los através de aplicativos como Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube e até mesmo o já mencionado Spotify.

Existem inúmeros que poderiam ser citados, mas programas como Podcitário, Xadrez Verbal, NerdCast, QuebraDev, Rapadura Cast e muitos outros são cada vez mais acessados e fazem sucesso entre os ouvintes brasileiros.