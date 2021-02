Filarmônica de Feira promove aula de música pela internet

Mestre de Banda, um educador musical”. Esse é o título da aula masterclass que será ministrada, nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, via internet, pelo trompista Celso Benedito, como parte do projeto Conexão 25 em Banda Larga.

Contemplado pelo Prêmio das Artes Jorge Portugal, o projeto está sendo realizado até 10 de abril pela Sociedade Filarmônica 25 de Março, de Feira de Santana, e envolve várias atividades online voltadas para as filarmônicas de toda a Bahia.

Celso Benedito é professor, membro da Orquestra Sinfônica e coordenador do Núcleo de Bandas da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Nessa aula masterclass, ele falará sobre novas técnicas de regência, novas metodologias de educação musical, e fará demonstrações, com trompa em fá, de variadas interpretações de partituras escritas para filarmônicas.

A aula acontecerá às 19 horas, e será direcionada especialmente a mestres de filarmônicas. Mas podem interessar também a qualquer pessoa que ame música de qualidade. O link será disponibilizado nas redes sociais pela Filarmônica 25 de Março.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.