Paulão do Caldeirão bota apelido em colega vereador

O irreverente comunicador Paulão do Caldeirão, vereador em primeiro mandato na Camara de Feira de Santana inicia o mandato mantendo mesmo perfil que o tornou um dos mais populares homens de comunicação no município e em uma das primeiras entrevistas, ao jornalista Comendador Girlanio Guirra tascou um apelido em Luiz da Feira, seu colega de bancada governista.

Paulão sempre trabalhou na comunicação com o objetivo claro de chegar à Câmara. Foi um dos fundadores, junto com Humberto Cedraz na implantação do jornal Folha do Estado. Corajoso e empreendedor Paulão montou um ‘complexo de comunicação’ na web, ampliando assim sua potencialidade política e eleitoral. E depois de diversas candidaturas, é agora vereador.

Em entrevista [CLIQUE AQUI] ao jornalista Comendador Girlanio Guirra, o vereador chamou o seu colega Luiz da Feira de Luiz Pula Pula:

Veja a entrevista e entenda o porquê:

http://www.revistaalternativa.com.br/