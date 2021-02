Como as mudanças sociais impulsionaram a venda de brinquedos eróticos

Eles podem ser encontrados em listas de mídias populares, em artigos das chamadas “revistas femininas”, entre os produtos vendidos em farmácias ou entre os que oferecem em lojas online de sex shop, como a Shop Libido.

Essa normalização é marcada, em parte, por certas mudanças sociais. As mudanças demográficas fizeram com que um certo puritanismo se perdesse ou deixasse de ver tudo o que tem a ver com sexo como um certo tabu. Para as novas gerações, certos clichês desapareceram, assim como a ideia de que certas coisas são tabu. Mas este não é o único elemento a considerar.

Mudanças sociais, como a popularização do feminismo (que tem levado muitas coisas a serem vistas de forma diferente), a melhor e mais fluida comunicação sobre questões relacionadas ao sexo que aparecem com muito mais frequência na mídia e de uma forma cada vez menos escandalosa do passado. Certas modas de consumo como aconteceu nos últimos tempos com 50 tons de cinza e tudo o que deriva, também tiveram um impacto nesse campo e na forma como são comprados e vendidos produtos como brinquedos eróticos, vibradores, gel lubrificante…

E, claro, nessa mudança e popularização de produtos e padrões de consumo, a internet teve um peso muito importante. A rede não só facilitou a busca de informações, mas também ampliou a distribuição desses produtos, mudou a forma como são vendidos, criando por exemplo, sites voltados principalmente para as mulheres, e eliminou o sentimento de vergonha que poderia ser para alguns consumidores na hora de comprar este tipo de produtos.

Na verdade, parte do sucesso de 50 tons de cinza e o subsequente crescimento editorial do romance erótico estavam intimamente ligados a essa realidade. O fato de comprar esses livros pela internet proporciona um certo anonimato, eliminando para muitos leitores as primeiras barreiras à entrada.

Eles foram o primeiro passo para um sucesso posterior que possivelmente derrubou todas as barreiras remanescentes e que fez muitos leitores já se sentirem à vontade para ler esses romances. E talvez seja isso que a internet esteja fazendo agora com a compra de produtos e brinquedos eróticos.

Números de mercado

Uma das estatísticas mais recentes sobre a quantidade de dinheiro que os produtos eróticos movimentam já apontava para números bastante elevados em termos de consumo desse tipo de produto. O faturamento das empresas de produtos eróticos já era de 500 milhões anuais, eles apontaram então, às mudanças nos padrões de consumo.

A profissionalização dos sexólogos, o surgimento de novos modelos de negócios fortaleceram o setor. E claro, entre os dados que fizeram o mercado crescer também estava a distribuição online, que impulsionou o consumo. Assim, os especialistas por trás dos números apontam que as previsões para os próximos anos são de crescimento de vendas.

O fato de haver cada vez mais lojas físicas, mas também muitos sites especializados e todos terem uma imagem moderna e cuidada, os brinquedos sexuais conseguiram mudar sua imagem de posicionamento em um nível mais geral e começaram a ser vistos de forma mais ampla pela produção como a chave para ter uma vida sexual satisfatória.