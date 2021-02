Kimono feminino: a peça perfeita para o outono

O outono está chegando, e o kimono feminino deve ser uma das peças favoritas nesta temporada. Não diríamos que o casaco de lã voltou, simplesmente porque é indispensável, prático, ultra confortável e nunca sai de moda.

Inspirados nas vestes japonesas tradicionais, os kimonos contemporâneos receberam uma atualização moderna – estampas e comprimentos variados – e além de aconchegante e estiloso, darão um toque de glamour a qualquer look básico.

O kimono é a peça de transição perfeita para usar conforme mudamos do verão para o outono. Agora mesmo, você pode colocar um sobre um lindo vestido de verão e, quando a temperatura começar a cair, você pode usá-lo com seus jeans e botas favoritas.

Quando você está indeciso entre querer ser casual com roupas confortáveis e moletons ou parecer um pouco mais elegante com um blazer ou jaqueta, o kimono está aí como o meio-termo.

Listras

Combine jeans com uma clássica camiseta listrada de manga comprida e finalize com um kimono de lã na altura dos joelhos. Perfeito para um dia de outono. Você poderia facilmente usar jeans azul com uma camiseta azul e branca e um cardigã vermelho ou verde. Deixe seu armário e sua imaginação ditar as cores!

Camiseta

Você pode usar uma camiseta de manga curta com jeans e adicionar uma botinha. Você também pode combiná-lo com botas de cano alto, jeans colorido ou até mesmo adicionar uma camiseta colorida ou estampada.

Xadrez

A estampa xadrez é uma das fortes tendências de 2021, combine com um jeans azul, camisa xadrez e um kimono sem estampa. Você pode usar com sapatilhas ou, para um look mais casual, com um par de tênis branco.

Jeans e kimono oversize

Para um look mais casual, coloque um par de sapatilhas com estampa de leopardo, jeans jeans azul e uma camiseta boyfriend, tudo com um kimono um pouco maior. Pode ousar escolhendo uns sapatos com estampa animal, que adicionam interesse visual a todo o conjunto.

Saias

Alguns podem hesitar em combinar um kimono mais longo com uma saia mais curta, mas eles funcionam perfeitamente. Aposte em uma saia neutra com botas de salto alto, uma camiseta com decote em V com um kimono grande. Para um dia mais frio, troque a camiseta por uma gola alta.

Shorts

A combinação favorita das mulheres, é uma composição de look despojado mas estiloso, podendo ser usados principalmente durante o dia, em passeios, restaurantes ou para uma balada e festivais de música. Você pode complementar com uma blusa mais básica e kimono de tecido fino e estampado.Se você ainda não tem essa peça chave em seu guarda-roupa e está procurando por uma opção elegante e acessível, na Vitrine Outlet você encontra uma variedade de opções, comprimento, estampas e cores para todos os gostos. Confeccionados com um material super macio, o kimono tem a frente aberta e uma silhueta larga e folgada, perfeito para qualquer ocasião, oferecendo estilo e conforto em uma só peça. Não perca tempo e garanta já o seu.