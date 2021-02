Abrir uma loja de roupas é uma das opções preferidas de muitos empresários, principalmente daqueles que se interessam por moda. Mas, se você quiser abrir um negócio independente, terá que buscar fornecedores para esse segmento. Nesse artigo você verá onde comprar roupas para revender na sua loja. Você tem várias opções.

Fornecedores de roupas e atacadistas

Uma das estratégias é conseguir contatos de empresas que vendem roupas baratas no atacado. A ideia é que você possa comprar muitos produtos de que gosta, assim você conseguirá um bom preço e poderá abastecer sua loja com coleções variadas adaptadas à sua segmentação de clientes. Além disso, se você tiver contato com diferentes atacadistas, poderá escolher as roupas em um ou outro de acordo com o que você considerar melhor para sua loja.

Plataformas de atacado

Se você está se perguntando onde comprar roupas para vender, talvez o seu primeiro reflexo seja entrar na internet e procurar atacadistas de roupas. Com certeza você encontrará uma infinidade de empresas, mas precisará avaliar todos os custos. Para economizar o seu tempo, baixe gratuitamente no seu celular o aplicativo do Canal Dstak.

É uma plataforma digital que facilita suas compras no atacado, com mais de 100 lojas do Brás, região comercial famosa de São Paulo pela variedade de roupas e menor preço do mercado. Você pode visitar o Brás sem sair de casa, e escolher suas peças em diferentes lojas disponíveis sem se preocupar com o valor alto do frete.

O diferencial do Canal Dstak é o seu frete único, quer saber como funciona? Você adiciona no carrinho todas as roupas que deseja comprar para sua loja e paga apenas um valor de frete, pois sua mercadoria é agrupada na sede do Canal Dstak e enviada para você, possibilitando que chegue todas de uma vez.

Pesquise pequenas empresas na sua cidade

Às vezes, o lugar onde você compra roupas para vender está muito mais perto do que você pensa. Lembre-se de que em sua cidade existem zonas industriais onde trabalham muitas empresas atacadistas de roupas. E com certeza também existem muitas empresas importadoras.

Use o Google para ver onde os atacadistas estão localizados em sua área. Eles podem estar espalhados por toda a cidade, mas muito provavelmente há um bairro com muitas empresas. Assim, você poderá passar por suas instalações, revisar os itens de moda e acessórios que possui e ter um contato mais direto. Parece-me algo muito positivo construir uma relação de confiança para fazer negócios.

Trabalhe com costureiras

Agora, vamos esquecer os atacadistas. Vamos analisar outra estratégia de negócios para sua loja. Se a ideia é ter coleções próprias de roupas, trabalhando com costureiras que farão cada uma das peças que você deseja vender.

Obviamente, é uma estratégia que custa muito mais. Se você optar por ter suas próprias criações (através das costureiras), terá que apostar em uma loja de roupas com posicionamento de qualidade , com preços acima da média. Provavelmente voltado para clientes de classe média alta.

Com essas informações, você vai conseguir comprar roupas no atacado para revender e estocar em sua loja.