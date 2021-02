Poder Judiciário da Bahia apressa a digitalização de acervos das Unidades Judiciais

Uma das prioridades da gestão do desembargador Lourival Almeida Trindade como presidente do Poder Judiciário da Bahia (PJBa) é a digitalização do acervo de processos físicos e a migração para o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

A virtualização dos processos em tramitação no Poder Judiciário da Bahia é de suma importância para a efetividade da justiça e, neste momento de pandemia, bastante oportuna, destaca o desembargador, que completa um ano de gestão.

Os benefícios são muitos: racionalização e modernização dos serviços; liberação de espaço físico, hoje ocupado por

muitos processos volumosos; maior segurança na tramitação dos feitos, inclusive afastamento do risco de extravio dos autos; além de prevenção à saúde de magistrados e servidores.

Segundo a Revista “Justiça dos Novos Tempos” {CLIQUE AQUI] lançada para marcar um ano da gestão do desembargador, Lourival Trindade estabeleceu a meta de tornar o PJBA 100% digital e desde então, uma força tarefa tem atuado no 1º e 2º Graus de jurisdição com o intento de até o final de 2021, o acervo de todas as Unidades Judiciais do Estado da Bahia seja digitalizado, representando um grande marco, que colocará o Poder Judiciário da Bahia em um patamar diferenciado em âmbito nacional.