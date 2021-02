Uau! Tem música nova de Kuelho

Oiii… Tudo bem?

Lancei recentemente uma música que conta com participação do vocalista da banda Filhos de Jorge, Artur Ramos, e do grupo Roça Sound. Envolvente e dançante, Uau! mistura reggaeton com a vivacidade da percussão baiana.

Na composição, a gente fala sobre diversão e empoderamento da mulher e é assinada por mim, Nick Amaro e Paulo Balla. O beat recebeu ainda, o incremento de Japa System, músico da banda Baiana System, que adicionou o swing dos efeitos eletrônicos.

“Uau! é uma canção descontraída, que busca exaltar a liberdade e a beleza da mulher bem resolvida”. Mais baiano do que tudo, o cenário do clipe também é um show à parte, com suas cenas filmadas no bairro do Candeal e Praia do Rio Vermelho, em Salvador.

Assista o clipe: https://www.youtube.com/watch?v=V-KCIr2iSuE

Ah, aproveita clica aqui e se inscreve no canal!

Abraços do Kuelho!