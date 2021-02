A boa execução de uma partitura musical exige alguns preparativos básicos para o músico que integra uma banda filarmônica. São exercícios prévios de aquecimento, para que ele tenha uma boa performance, consiga melhor sonoridade do instrumento e preserve a sua saúde física.

Esses exercícios são tema da aula masterclass institulada “Aquecimento para instrumentos de metais com ênfase no trombone”, que será ministrada nesta terça-feira, dia 9, às 19 horas, via internet, pelo professor Fábio Carmo, como parte do projeto Conexão 25 em Banda Larga. O link será disponibilizado nas redes sociais.

Contemplado pelo Prêmio das Artes Jorge Portugal, o Conexão 25 em Banda Larga está sendo realizado até 10 de abril pela Sociedade Filarmônica 25 de Março, de Feira de Santana, e envolve várias atividades online voltadas para as filarmônicas de toda a Bahia.

O professor Fábio Carmo é trombonista, mestre e doutorando em Execução Musical de Trombone pela UFBa, professor da Universidade do Estado do Amazonas e possui uma vasta experiência em iniciativas voltadas para o fortalecimento das filarmônicas.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

