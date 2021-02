‘Vereador da família’: Edvaldo Lima e os filhos nomeados no governo

Quarto vereador mais votado na eleição do ano passado, Evaldo LIma (MDB) está exercendo o terceiro mandato na Câmara de Vereadores de Feira de Santana. Evangélico da Igreja Assembleia de Deus, considerado um fundamentalista defensor de valores conservadores e “da família”, o vereador tem três filhos nomeados em cargos de confiança no governo municipal.

Tomando conhecimento desse fato, desconhecido até agora do grande público, o jornalista Augusto Ferreira, do site O Protagonista, abordou o assunto com o vereador. Foi o suficiente para receber uma descarga de agressões verbais do vereador, que o chamou de “fuxiqueiro” por levantar “questão de família”.

Augusto é jornalista com larga experiência em Feira de Santana, com passagem por diversos veículos de comunicação, entre eles a TV. Subaé e o jornal Folha do Estado.

“Em 31 anos de profissão, trabalhando até em locais inóspitos, entrevistando bandidos e assassinos, nunca fomos destratados a ponto de interrompermos a entrevista” , escreveu o jornalista no site onde conta com detalhes a conversa com o vereador.

O Blog da Feira se solidariza com o jornalista e toda a imprensa atingidos pelo vereador e espera uma posição da Mesa Diretora da Câmara sobre esse comportamento.

Acesse O Protagonista