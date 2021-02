Crime no povoado de Cajueiro, em Capela do Alto Alegre, pode ser julgado ainda este ano

Em 15 de março de 2019, Nadilson de Queiroz foi assassinado com seis tiros, em plena inauguração da praça pública do povoado de Cajueiro, município de Capela do Alto Alegre, que fica a 137 km de Feira de Santana, mais precisamente, na Bacia do Jacuípe.

Apesar da presença de várias pessoas, autoridades e a própria polícia no local, o acusado dos disparos foi preso em flagrante, mas liberado quatro dias depois, sob a defesa do criminalista feirense Sizino Oliveira (foto)

Segundo informações apuradas pelo Blog da Feira, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para 25 de março de 2020, porém devido à covid19 foi suspensa, podendo ser pautada tão logo o Tribunal de Justiça delibere acerca dessas audiências nesta pandemia.

O advogado de defesa, dr. Sizino Oliveira (foto), não deu maiores detalhes do processo, apenas se limitou em dizer que seu cliente é inocente e que não terá dificuldades para provar isso nos autos do processo, no momento oportuno.

“Externamos nossa solidariedade à família da vítima, porque foi uma vida perdida, mas meu cliente não teve culpa no ocorrido. Embora nossa tese só será apresentada no final do julgamento, o fato é que meu cliente tem direito à absolvição” acrescentou o criminalista.

Sizino Oliveira atua em outros casos polêmicos em Feira de Santana, sul da Bahia e região de Governador Valadares, em Minas Gerais.