Fundação Senhor dos Passos lança mais três importantes livros sobre Feira

A Fundação Senhor dos Passos, através do Núcleo de Preservação da Memória Feirense ‘Rollie Poppino’, editou mais três livros sobre aspectos da vida de Feira de Santana.

Dois deles são documentos coletados e organizados pelos pesquisadores Carlos Alberto Brito e Carlos Alberto Mello e o te3rceiro trata-se de uma pesquisa sobre a família Fróes da Mota e a inserção dela “na história política e no desenho urbano de Feira de Santana”, diz o sub-título do livro do historiador Sidiney Araújo .

“Os Fróes da Motta e a cidade plasmaram os valores aristocráticos e a imagem de Feira de Santana modernizada, por outro, reforçaram a distinção social entre ricos e pobres e demarcaram o espaço de poder”, escreve na orelha do livro a professora de Desenho na UEFS, Gláucia Trinchão.

Sobre o livro “Inauguração da Bibliotheca Publica Municipal”, o jornalista Dimas Oliveira escreve na apresentação:

“Quando li este material, que traz a lume registros históricos de nossa cidade, fiquei como que encantado. Que prazer conhecer os belos discursos de Dr. Remédios Monteiro, do advogado Miguel Ribeiro de Oliveira, do Dr. Antonio Ramos e do Dr. Manoel Daltro Pedreira no dia da inauguração da Biblioteca Pública Municipal de Feira de Sant’Anna”

O outro livro organizado por Brito e Mello tem na capa o seguinte título: “ Conferência de Dr. Rui Barbosa em favor de cincoenta orphãs do Asylo de Nossa Senhora de Lourdes da Feira de Sant’Anna, 22 de fevereiro de 1893″ . A apresentação é do médico, escritor e articulista do Jornal Tribuna Feirense, César Oliveira, que escreveu esse trecho:

“Essa magnífica publicação, realizada pela Fundação Senhor dos Passos, acerca dessa ação de Ruy Barbosa por Feira de Santana é para ser lida com o deleite de quem se encontra com um pergaminho especial que compõe a história de seu tempo.”