EmpoderaElas qualifica 50 mulheres em situação de vulnerabilidade

Ações coletivas nas áreas de gestão e produção cultural, marketing e empreendimentos criativos foram pensadas para o projeto “Empodera Elas”. As produtoras e gestoras culturais Aloma Galeano e Suanny Dantas se uniram por essa iniciativa voltada para mulheres negras, mães solo, mulheres lésbicas, bissexuais, trans e travestis que estejam na faixa etária entre 16 a 60 anos.

O ciclo virtual de oficinas do projeto acontece no período entre os dias 04 de março e 12 de abril e será conduzido por profissionais de cada área, de acordo com o tema abordado. As inscrições seguem abertas até o dia 28 de fevereiro ou até as vagas serem preenchidas.

Clique aqui para se inscrever: https://abre.ai/ inscricoesempoderaelas.

O #EmpoderaElas pretende qualificar 50 mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade social em função dos marcadores identitários, promovendo ações de capacitação, consciência e inclusão. As participantes terão acesso a um certificado de 36 horas; atendimento psicológico gratuito; e concorrem a uma consultoria especializada também gratuita.

Cronograma

04 a 06 de março

Oficina Gestão e Produção Cultural

Facilitadora Lorena Porto (Coletivo Culturasss)

11 a 13 de março

Oficina Noções de Estratégia de Marketing

Facilitadora Aline Araújo

18 a 20 de março

Oficina Empreendimentos Criativos

Facilitadora Lopes (Agridoce Loja Colaborativa)

22 a 26 de março

Tutoria para elaboração de Pitchs

29 de março a 12 de abril

Apresentação dos pitchs elaborados durante as oficinas

O #EmponderaElas tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.