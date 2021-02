Camarão seco, peixe e dendê: quaresma no Centro de Abastecimento

Os comerciantes do Centro de Abastecimento estão preparados para atender a procura pelo pescado. A movimentação de consumidores em busca dos ingredientes para a Quarta-feira de Cinzas, ainda não é a esperada. Mas, eles estão otimistas.

Na manhã desta segunda-feira, 15, faltando dois dias para o início da Quaresma, período em que os católicos fazem abstinência da carne vermelha, era possível encontrar desde o pescado aos itens indispensáveis no preparo do vatapá e caruru.

Na Peixaria São Francisco, no box 10, a tilápia e a corvina estão custando R$ 15, o quilo. O camarão grande custa R$ 35, o quilo, e o médio está saindo por R$ 15. No local o consumidor também encontra os peixes vermelho, traíra e dourado.

“Acredito que as vendas vão melhorar. As pessoas deixam pra comprar na quarta-feira e as vésperas da Sexta-feira da Paixão”, disse o comerciante Marcos Sousa.

Na banca de Márcia dos Santos, os ingredientes essenciais para o preparo do caruru e vatapá têm bons preços. O amendoim está custando R$ 10, o quilo; o camarão seco R$ 5, o litro, e a castanha R$ 20, o quilo. Já o gengibre varia entre 2 e 3 reais, a unidade.

O aposentado Júlio Bispo aproveitou essa segunda-feira, 15, para fazer compras no Centro de Abastecimento. Foi garantir o bacalhau para o almoço da Quarta-feira de Cinzas. “Vim garantir o peixe. A quaresma é um tempo de respeito a Deus, por isso não como carne vermelha”, afirmou.