Qual a importância das Filarmônicas para as comunidades onde elas estão?

A importância cultural e social das filarmônicas para as comunidades onde estão inseridas será o tema de mais um colóquio a ser realizado, via internet, pelo Conexão 25 em Banda Larga, projeto promovido, até 10 de abril, pela Sociedade Filarmônica 25 de Março, de Feira de Santana.

João Nilo Dias representará a Lyra Sangonçalense (1901), de São Gonçalo dos Campos (Portal do Sertão); Allan Gabriel, a Lyra Popular (1914), de Belmonte (Costa do Descobrimento); Danilo Alves, a 2 de Janeiro (1878), de Jacobina (Piemonte da Diamantina); e Célio Borges Santos, da 13 de Junho (1902), de Paratinga (Velho Chico).

