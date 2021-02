IFBA abre inscrições para ensino médio e técnico gratuitos em Feira

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), de Feira de Santana, abrirá inscrições para o Processo Seletivo (ProSel), conforme Edital, para preenchimento de vagas para os cursos GRATUITOS integrado (ensino médio técnico) e subsequente (técnico).

Neste ProSel, serão oferecidas 20 vagas para os cursos integrados, sendo 10 vagas para o curso técnico em eletrotécnica e 10 vagas para técnico em edificações, e 40 vagas para os cursos subsequentes, 20 vagas para técnico em eletrotécnica e 20 vagas para técnico em redes de computadores. A duração do curso integrado é de 4 anos e a do curso subsequente de 2 anos.

Os cursos integrados são aqueles em que o ensino médio é cursado juntamente com o técnico, e os subsequentes, para quem já concluiu o ensino médio e deseja fazer um curso técnico.

As inscrições são GRATUITAS e ocorrerão de 22 de fevereiro a 16 de abril de 2021, no site da instituição. As dúvidas eventuais podem ser esclarecidas por meio do e-mail [email protected]

Outros detalhes devem ser obtidos por meio do site selecao.ifba.edu.br.