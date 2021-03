Nesta quarta-feira (3) Feira de Santana encerra o lockdown que volta na sexta-feira à noite , às 20h, até a segunda-feira, 8, às 5 da manhã.

O prefeito Colbert Filho anunciou as novas medidas para conter a propagação da Covid19 no Município, em um vídeo divulgado pela Secom no início da noite.

Veja: