Articulação de mulheres feirenses planeja Manifesto e live cultural no 8 de março

A Articulação de Mulheres de Feira de Santana, formada a partir da soma de inúmeras organizações locais progressistas, movimentos populares, sindicatos, coletivos e partidos, promove sua agenda de luta para o mês de março. Com o tema: “Mulheres na luta pela vida: Fora Bolsonaro, vacina para toda população e auxílio emergencial já!”, o grupo denuncia o descaso do governo federal em relação à problemática sanitária que passamos, que em Feira de Santana já fez mais de 400 mortos.

Defende que o caminho para lidar com a crise decorrente da pandemia e de toda desigualdade social existente em nossa cidade e país passa pela garantia da manutenção do auxílio emergencial no valor de 600 reais e a urgência de vacinar toda a população brasileira de forma gratuita. Politicamente, se posiciona contra o presidente Bolsonaro, responsabilizando-o pela má gestão do país nesses tempos tão difíceis, e, consequentemente, pela perda da vida de tantos e pela miserabilidade de tantos outros, acreditando que a única solução possível é o seu impeachment.

A Articulação também denuncia o persistente apagamento dos casos violência contra a mulher na cidade, exigindo dos órgãos institucionais fiscalização e eficácia da estrutura protetiva e de direito que amparam as mulheres em situação de violência.

Assim, para estabelecer o diálogo com a população, as mulheres organizadas nesse 8 de março ocuparão diferentes meios de comunicação como rádio, carros de som e faixas em pontos estratégicos da cidade, além das mídias sociais. Para o dia 8, haverá o lançamento da carta “Manifesto das Mulheres de Feira de Santana” através das redes sociais, e no dia 13 de março, às 16h, acontecerá uma Live Cultural através do canal do YouTube 8M FSA (clique aqui). Contamos com todas, todes e todos para fortalecer essa luta pela vida, pela valorização das mulheres e por um outro projeto de país.