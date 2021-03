Chica do Pandeiro – Mestra da Cultura Popular estreia hoje às 19h

O curta-entrevista Chica do Pandeiro – Mestra da Cultura Popular estreia hoje (8) às 19h no canal Terra de Lucas no YouTube. No Dia Internacional da Mulher, a matriarca da Quixabeira da Matinha lembra de sua infância, de seu pai, Aureliano Sambador, de sua união com o mestre Coleirinho da Bahia e muito mais.

Além disso, a primeira-dama do samba-de-roda da Bahia traz os tons das cantigas de reis, cantos de trabalho chamados Boi de Roça, e o samba de Santo Amaro que lhe enche os olhos d’água e tolda a voz pura e rural da mestra em 73 anos de arte e muito trabalho. Confira um trecho:

Produzido pelo Blog da Feira, o curta tem participação de Jânio Rêgo e Guda Moreno como entrevistadores e conta com apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

O quê? Curta-entrevista “Chica do Pandeiro – Mestra da Cultura Popular”

Quando? Segunda-feira, 8 de março de 2021

Onde? Canal Terra de Lucas no YouTube (clique aqui)