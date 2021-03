“Tons de Reis e Rodas”, a música rural de Dona Chica do Pandeiro

Cânticos de trabalho, de lazer, religiosos. Todos fazem parte do cabedal cultural da Quixabeira da Matinha que Apolinária das Virgens, Dona Chica do Pandeiro mostra no vídeo documentário “Chica do Pandeiro, mestra de cultura popular” que você pode ver na versão completa nos canais dos portais Blog da Feira e Terra de Lucas no YouTube.

Dona Chica do Pandeiro fundou, junto com Coleirinho da Bahia (Marcos Gonçalves de Souza) um dos grupos de samba-de-roda mais tradicionais da Bahia, o ‘Quixabeira da Matinha’.

No trecho abaixo, ela canta “Tons de Reis e Rodas”, canções do cabedal de musicalidade rural da localidade quilombola da Matinha dos Pretos, hoje distrito rural de Feira de Santana.

(1390) Boi de Roça (Chica do Pandeiro – Mestra da Cultura Popular) – YouTube

Letra (Roda)

Terreiro novo/quero vadiar

Meu amor chegou /quero vadiar

Sapateia moreninha/quero vadiar

Que a casa é minha/quero vadiar

Se eu soubesse que tu vinha,/quero vadiar

Eu mandava te buscar/quero vadiar

Perto de um copinho de vinho/quero vadiar

Devagar pra não quebrar/quero vadiar

Sapateia moreninha/quero vadiar

Que a casa é minha/quero vadiar

Fui pra fonte beber água/quero vadiar

Não achei com que beber/quero vadiar

Tirei meu anel do dedo/quero vadiar

Bebi água sem querer/quero vadiar