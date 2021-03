Charles Mendes homenageia Márcio Punk no Beco da Energia

A obra está aberta a todos no Beco da Energia, no centro de Feira de Santana.

Uma releitura em homenagem a meu Brother Multi Artista Márcio Punk, diz o artista plástico, grafiteiro, Charles Mendes, o autor.

O Beco da Energia é espaço cultural de rua e ponto alternativo de cultura. Um projeto via Lei Aldir Blanc restaura a grafitagens nas paredes desse tradicional e singular beco em forma de ‘L’ localizado no centro antigo de Feira de Santana, entre a Marechal e o Beco do Mocó.

Além da homenagem de Charles, mais de uma dezena de artistas do grafite refizeram obras antigas e aplicaram novas.

O novo projeto dá continuidade ao movimento que revolucionou o Beco da Energia a ponto de projetá-lo para a Bahia inteira, #obecoénosso , liderado pelo artista e ativista cultural Márcio Punk, falecido ano passado.

#obecocontinuanosso