Fui a uma loja de peças hoje, às 8:20h, em frente da Rodoviária de Feira.

Dois vendedores estavam sentados atrás do balcão com as máscaras no pescoço.

Assim que eu entrei um levantou sem a máscara na cara.

À distância sinalizei para ele botar a máscara.

Ele recuou um metro, sem a máscara e perguntou: o sr deseja o que?

Respondi: desejava, fui!

Marialvo Barreto é geógrafo, professor universitário aposentado e ex-vereador em Feira de Santana