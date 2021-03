Jornalistas em Feira lamentam a morte e lembram Haroldo Lima

O ex-deputado federal pelo PCdoB da Bahia e ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, Energia e Gastão (ANP), Haroldo Lima, 81 anos, morreu vítima da covid-19, nesta quarta-feira (24). Ele estava internado tratando a doença e, na última sexta-feira (19), foi intubado.

Alguns depoimentos de jornalistas locais que o conheceram:

Estive pessoalmente com Haroldo Lima uma vez, num almoço organizado por Messias Gonzaga, na época vereador do PCdoB. Uma conversa muito amistosa na qual ele respondia principalmente perguntas sobre o partido comunista no contexto do Brasil pós-ditadura. (Marcílio Costa)

Feira de Santana sempre foi visitada por lideranças da política nacional. Uma delas foi Haroldo Lima, a quem tive a honra de entrevistar algumas vezes. Sem a menor dúvida, um dos homens sérios da política brasileira. (Edson Borges)

Conheci Chico Pinto através do Haroldo. A gente sempre que passava por Feira, viajando pra qualquer lugar, tinha que passar na casa de Chico. Quase sempre não tinha onde estacionar… umas duas vezes eu fiquei subindo e descendo na avenida Senhor dos Passos. (Manoel Macedo)

Um homem de ações e luta política em defesa da democracia. (Wilson Mario)

Conheci Haroldo na época de movimento estudantil. Era uma grande figura. Das mais destacadas daquela época dura do governo FHC. Fez várias palestras na Uefs em meados dos 1990. Fará muita falta! (André Pomponet)