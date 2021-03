Doutor Deraldo, poeta Kitute Coelho e o bilhete em Irará

Há alguns anos, o poeta Kitute Coelho deu um livro de presente a Doutor Deraldo, em Irará.

O livro apresenta areas de conservação ambiental da Bahia, um trabalho de arte gráfica com fotografias de Rui Rezende e Sérgio Cedraz e uma narrativa em cordel de autoria do poeta iraraense, daí também o porquê do presente, além da estima coletiva de que goza Doutor Deraldo em Irará.

Passa o tempo.

Esta semana Kitute recebeu uma correspondência de Doutor Deraldo. Um manuscrito, do próprio punho, agradecendo aquele presente de anos atrás, em um curto e singelo bilhete em versos rimados.

O poeta vibrou: “um troféu que dá vontade de tatuar”. E comemorou publicando o bilhete (foto)nas redes sociais com a legenda:

“Com essa caligrafia que amo desde criança e Irará reconhece. Um fofo, um gentleman, um QUERIDÃO. Mistura de presente com troféu que dá vontade de tatuar. Gratidão e devoção sempre amigo Dr. Deraldo !!!”

Tem toda razão o poeta de estar orgulhoso e exibindo como troféu.

O médico Deraldo Portela é uma figura tão respeitada e querida no município de Irará (a 30km de Feira de Santana) que a única serra existente nas redondezas é conhecida pelo seu nome, Serra de Doutor Deraldo.

Aos 96 anos de idade, doutor Deraldo formou-se na antiga Escola de Medicina da Universidade Federal da Bahia em Salvador e veio clinicar em Irará, de onde nunca mais saiu e onde continua até hoje. Simples assim. E lúcido, como comprova esse manuscrito que Kitute exibe com merecido orgulho.

Aliás, simplicidade é a grande virtude que marca esse homem sempre sereno, comedido e muito religioso.Deraldo Portela é o que se pode chamar de católico fervoroso.

Quando era jovem estudante de medicina em Salvador encantou-se tanto com a vida beneditina, os cantos gregorianos, os rituais e a filosofia da ordem de São Bento que tornou-se um oblato.

Ou seja, tornou-se um beneditino secular, não veste batinas, não está no mosteiro mas segue regras ditadas pela simplicidade da vida monástica: leitura assídua, meditação, estudo e escuta da sagrada escritura.

Certamente essa formação o tornou um médico popular, caridoso, querido por não ter os rompantes e vaidades historicamente atribuídas ao pedantismo comum na profissão médica.

Foi assim que ele construiu admirações quase devotas e é personagem de histórias de caridades que a imaginação e a fé dão suas versões.Um doutor diferente.

Veio a medicina moderna e não o tirou do consultório vizinho à sua casa que foi do pai dele e da qual ele também nunca saiu. É um conservador na acepção mais humilde do termo.

Até bem pouco tempo antes da pandemia ainda atendia no consultório. No dia de uma dessas foto eu conheci e estive lá. Haviam pacientes na sala de espera.

Pois bem, quando a serra ganhou o nome de Doutor Deraldo ele já era popular e era o Prefeito do Município naquela época, por volta do ano de 1966.

Calma, você que está balançando a cabeça e se perguntando político? como pode? um homem assim…!? (com todo respeito aos bons políticos, que os há…) calma, explico como se deu esse “acidente”:

Doutor Deraldo foi prefeito numa circunstância da vida política de Irará das mais interessantes nas histórias dos municípios grandes que vão se tornando pequenos pelas emancipações dos distritos que tornam-se cidades.

Um exemplo hipotético: se de repente Feira de Santana deixasse de possuir os oito distritos do seu território e passasse a ser apenas a cidade da Feira todo o município.

Pois com Irará foi mais ou menos assim. Foi quando surgiram Água Fria, Santanópolis…E Irará esvaziou-se e ninguém mais quis ser prefeito da cidade que além disso, como em quase todo o país, vivia tempos difíceis, com os militares e a Ditadura, a população atônita… então, quem chamaram para dar socorro a Irará enferma e moribunda? Ele mesmo, Doutor Deraldo foi candidato único a Prefeito de Irará. Uniram-se todos os grupos políticos e o apoiaram. Uma unanimidade.

Foi nesse tempo que a serra ganhou seu nome. Mas também não foi por decreto ou porque ele fosse o prefeito.

Há uma outra história, também muito interessante, que envolve a busca por um tesouro para as populações sertanejas: a água. Um dia contaremos.

Poema-bilhete

Kitute meu bom amigo/já estou sem quifazer/ Só assim eu tive tempo/para lhe agradecer

A oferta de um livro/ sobre as coisas da Bahia/ Que merecem a gente.ver

Desculpe pela demora/ eu só pude ler agora/ O livro é uma beleza/e fiquei muito contente/

Pela parte que lhe coube/na feitura do presente/ Seus versos contando histórias/para todo mundo ler

Mas de todos os seus versos/teve alguns que eu encontrei/ escritos com sua letra, bem no começo do livro/foi deles que mais gostei