PM está despreparada para situações de crise

Polícia Militar está despreparada para agir em ações que exigem equilíbrio e elevado nível, para negociações em situações de crise.

Faltou comando e policiais da elite de tiro, com a finalidade de imobilizar o policial em surto.Além de exigir presenças de autoridades judiciais, que conjuntamente com o comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, decidiriam como deveria ocorrer o desfecho da crise estabelecida.

As agressões contra os profissionais da imprensa baiana, praticadas pelos PMs, na área da Barra, comprovam a falta de uma política de relacionamento, entre a PM e a sociedade.

Ser policial não assegura poder de mando. É preciso respeito, é necessário o cumprimento das Leis.

Que a situação sirva de exemplo e lição para estudos e análises do problema, para não se repetir e que jamais ser esquecido.

Faz-se necessária rigorosa apuração para que os responsáveis sejam penalizados pela Lei.

O Governo do Estado da Bahia deve se posicionar sobre os acontecimentos ocorridos em Salvador e foram finalizados de maneira trágica.

Wilson Mario é jornalista