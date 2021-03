Arcebispo de Feira lembra ditadura militar: “doloroso episódio da história”

Em um curto e direto tuíte publicado nesta manhã em sua página, o arcebispo de Feira de Santana, dom Zanoni Demettino, lembrou que hoje é a data da “triste lembrança dos 57 anos da Ditadura, um dos mais dolorosos episódios da história”.

Essa é a primeira vez que um chefe da Igreja Católica em Feira de Santana se pronuncia diretamente contrário à Ditadura Militar implantada como o golpe que aconteceu no dia 31 de março de 1964.

Em Feira de Santana o golpe destituiu o prefeito eleito em 1962, Chico PInto e no seu lugar foi colocado como interventor um vereador, Joselito Amorim.

No documentário audio-visual “Chuvas de Março”, os cineastas Johny Guimarães e Volney Menezes mostram os desdobramentos do golpe de 1964 e as consequências do AI-5 em Feira de Santana, com depoimentos de várias pessoas que se opuseram ou apoiaram o movimento dos militares. Entre os opositores, há depoimentos do então prefeito Chico Pinto, deposto da prefeitura logo após o golpe, do professor Luciano Ribeiro, da ex-reitora da Uefs, Iara Cunha, do economista Hosannah Leite, e do sapateiro Torquato de Brito, militante do Partido Comunista Brasileiro, todos presos pelo regime militar. Entre os apoiadores, há depoimentos do advogado Hugo Navarro e do ex-prefeito Joselito Amorim, que sucedeu Chico Pinto no governo municipal.

Os depoimentos mais marcantes, entretanto, são do advogado Celso Pereira e do economista Sinval Galeão. Os dois contam como foram torturados pela Ditadura, em Feira de Santana.

Veja o documentário: clique aqui