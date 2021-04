Agnaldo Timóteo em Cuba

O ano acho que foi em 1994. Estava com o jornalista Chico Olho D’Água em Cuba, acompanhados de Jorge Garrido, colaborador da Prensa Latina, editor da Revista Prisma que era na época a mais famosa de Cuba.Por voltas da 20 horas,fomos tomar cerveja no Hotel Nacional, e lá ficamos até as 5 da manhã do dia seguinte.

No meio da noite me aparece um cantante cantando músicas do Agnaldo em espanhol e era super parecido com o cantor brasileiro e até o jeito de se vestir lembrava Agnaldo. Em um intervalo Chico chama o “Agnaldo cubano” para tomar uma cerveja com a gente e o cara dançou a falar do Agnaldo brasileiro que ele dizia ser seu ídolo e por isso o imitava.

Sabia que Agnaldo era mineiro de Contagem, torcedor do Botafogo, que tinha sido motorista de Ângela Maria, falou do Agnaldo deputado federal pelo PDT de Brizola e mais e mais…o cara conhecia mais Agnaldo que nós brasileiros.

Nós que não curtíamos as músicas do Agnaldo, passamos o resto da noite curtindo o Agnaldo cubano e assim passamos a curtir as músicas do Agnaldo brasileiro.

Walter Xéu é jornalista