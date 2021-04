Urbanista diz que Salvador-Itaparica é “ponte para o passado”

A Salvador/Itaparica é uma ponte para “forbicas” do passado, um gargalo para os portos da BTS e que deixará para os futuros governos e para nós baianos um grande ônus durante 35 ou 70 anos. O que precisamos são ferrovias e hidrovias velozes de massa, como está sendo planejado para a Guanabara, e não o estrangulamento da baia e o afundamento de barcos com festa.

Com o parágrafo acima o urbanista Paulo Ormindo encerra hoje mais um artigo dominical no jornal ‘A Tarde’ com críticas ao projeto da ponte Salvador-Itaparica, uma das ‘jóias da coroa’ do governo de Rui Costa.

Credenciado nos meios técnicos e acadêmicos, Ormindo é uma das poucas vozes do cenário publico baiano a tecer críticas fundamentadas em análises sobre a economia e a mobilidade soteropolitana.

No artigo de hoje “Uma ponte para o passado”, Ormindo começa abordando o fato que ocupou manchetes durante a semana passada: o gigantesco navio cargueiro que entalou-se no canal de Suez.

O texto completo também está publicado no Facebook.