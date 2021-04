A cidade dentro e ao redor: “Procurem Luisa no Mercado de Arte Popular”

“Procurem Luisa no Mercado de Arte Popular” é um livro-objeto, ou ‘livro de artista’ de Maria Dolores Rodriguez em parceria com o Estúdio Arumã.

O livro traz a história do Mercado de Arte Popular de Feira de Santana (BA) e de Maria Luisa Rodriguez, “A Espanhola”, como era conhecida. Figura emblemática para a cultura da cidade, atuou como comerciante neste mercado de 1980 até 2018, quando faleceu. Em formato de uma pasta de arquivos, o conteúdo não segue uma leitura linear e nem tem uma encadernação convencional: os documentos, poemas, fotografias e textos estão soltos dentro dessa pasta, possibilitando diversas formas de ler o livro e encontrar Luisa.

Formado pelas lembranças de Dolores, autora do livro e filha da protagonista, este trabalho é também uma busca e uma forma de lidar com as memórias e a ausência, resultando em uma obra multifacetada de expressão artística valiosa.

Nessa segunda (05/04), às 19h, Luma Flôres e Laila Beirão estarão juntas com a autora, Maria Dolores Rodrigues, no lançamento virtual do livro. O evento de lançamento será transmitido no YouTube (clique) e o livro ficará à venda na lojinha da Arumã, através do site do Estúdio Arumã.

O projeto tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.