Evento na UFRB discute cenário para novas lideranças políticas

Discutir as possibilidades de surgimento de novas lideranças políticas no Recôncavo e no Brasil, num cenário em que grupos e famílias tradicionais ocupam os poderes políticos, dificultando a representação da maioria da população e beneficiando apenas alguns segmentos específicos. Esse é um dos objetivos do evento “Novos atores na política local: é possível a renovação das elites políticas no Brasil?”, que acontece de maneira virtual quinta (08) e sexta-feira (09) das 14 às 20 horas.

Reunindo personagens que atuaram nas eleições municipais de 2020, o evento irá debater temas como dificuldades e oportunidades para mulheres, negros, jovens, indígenas, moradores de periferia e pessoas sem contatos influentes se lançarem na cena política.

O evento é organizado por professores, estudantes e pesquisadores do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS).

Toda a programação do evento, que é gratuito e aberto ao público, pode ser acessada no site https://mulherpoliticanore.wixsite.com/eventonovosatores. O evento será totalmente online, transmitido pelo canal da TV UFRB no YouTube. As inscrições devem ser efetuadas no sistema da UFRB (clique aqui).