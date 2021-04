Shopping Popular vazio:mais boxes fecharam as portas

O condomínio do Shopping Popular de Feira de Santana não fornece os números de boxes que continuam fechados ou estão fechando diante da falta de consumidores.

Mas não é preciso um estudo nem pesquisa aprofundada para verificar a situação daquele equipamento construído em área que era do Centro de Abastecimento.

Uma parte do shopping localizada no lado da avenida Olímpio Vital já recebeu até apelido e está completamente vazio: “o buraco de elias”.

Na outra ponta, próxima ao galpão das farinhas, os poucos boxes que abriram também já fecharam.

No setor de restaurantes e lanchonetes o movimento parece maior mas com consumidores do Centro de Abastecimento.