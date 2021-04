Deputado baiano eleito presidente do Conselho de Ética da Câmara Federal

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados elegeu nesta ontem (8) novos dirigentes para os próximos dois anos.

O deputado Paulo Azi (DEM-BA) foi eleito presidente, com 20 votos; o deputado Hiran Gonçalves (PP-RR) foi eleito 1º vice-presidente, também com 20 votos; e o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) foi eleito 2º vice-presidente, com 21 votos.

As demais vagas do Conselho de Ética foram preenchidas conforme o tamanho das bancadas.

Paulo Azi agradeceu a importante missão de conduzir Conselho de Ética. “Nossa atribuição fundamental é zelar pela boa imagem do Poder Legislativo sempre oferecendo àqueles que tenham representação neste conselho direito a ampla defesa e procurando dar satisfação à sociedade”, disse