Campo do Horto, Biribinha e Tarcízio Pimenta

A minha infância em Feira de Santana foi jogando bola no Horto. Ali no Horto tinha um campo. Na verdade, naquela região tinha o Horto de cima e o Horto de baixo. O de cima é onde hoje é a Embasa. O Horto de baixo ficava próximo ao antigo Batalhão da Polícia Militar no casarão da Santa Casa de Misericórdia onde hoje está também o Sesc. Era ali que a gente brincava.

Ali tinha muitas plantações. Hortas. No fundo do Batalhão tinha um cidadão, que a gente apelidou ‘Alexandre Chapéu de Flandre’. Ele se retava…

Recordo bem do Batalhão da Polícia Militar. Joguei bola na quadra de esportes de lá. Minha infância foi toda por ali, pela Matriz, Rua de Aurora… Foi onde fiz muitos amigos, inclusive um dos meus amigos daquela época virou prefeito de Feira, Tarcízio Pimenta. Ele, o irmão dele, que é juiz federal e trabalha em Aracaju. Tem jogador de futebol famosíssimo, Biribinha, que jogou no Vasco da Gama, e outros e outras figuras importantíssimas daquele miolo. Deu de tudo!

Reginaldo Pereira Tracajá é fotojornalista.