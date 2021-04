Cineasta Antônio Olavo vai dirigir documentário quilombola em Feira

O cineasta Antônio Olavo que dirigiu os documentários A História de Canudos, Quilombos da Bahia, A cor do Trabalho, entre outros, dirige o documentário que vai mostrar a vocação poética da comunidade quilombola de Candeal II no distrito da Matinha, em Feira de Santana: ‘Roda de Versos na Boca da Noite”.

O projeto “Roda de Versos na boca da noite” tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal._

#empoderaquilombo

#preservacaomatrizesidentitarias