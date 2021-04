Descendente de Lucas da Feira é conselheiro de Lula

O fotojornalista Reginado ‘Tracajá’ Pereira, descendente de Lucas da Feira e filho de santo do terreiro do saudoso babalorixá Osias Alves Amorim (Painho da Bahia), depois de retornar de Londres, onde foi levar pessoalmente as condolências a rainha Elizabeth, pela perda do príncipe e duque de Edimburgo, Philip Mountbatten.

Comemora hoje, dia 16, mais um aniversário e a conquista em definitivo dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Tracajá é um dos conselheiros do ex-presidente, garante que após os festejos, que será realizado em família devido a pandemia. Começa a traçar a pedido do próprio Lula, as estratégias da próxima campanha presidencial.

Cláudio Rodrigues é jornalista, mora na região Sul da Bahia