Chamada pública aberta para o Laboratório de Inovação Cidadã

Estão abertas até o dia 30 de abril as inscrições para os projetos que desejam participar da próxima edição do Laboratório de Inovação Cidadã (Labic). Nesta edição especial, com o tema Territórios, serão selecionados 40 projetos que já atuam em comunidades, favelas e territórios periféricos em todo o Brasil. Os proponentes dos projetos selecionados participarão de oficinas e mentorias para o desenvolvimento, elaboração de ações, prototipagem do projeto com uso de tecnologias e ferramentas que vão fazer a iniciativa decolar.

Podem participar iniciativas, projetos, redes, coletivos, empreendimentos sociais que já sejam atuantes em seus territórios e que tenham como horizonte a inovação social, o bem comum, a cidadania e a ampliação de direitos. Os eixos desta edição são:

Ações de enfrentamento à Covid-19; Tecnologias, Redes, Dados e Plataformas; Mídias e Diversidade; Formação Livre; Economia e Cidadania; Outros temas.

Serão aceitos projetos já existentes, que tenham realizado pelo menos uma atividade em seu(s) território(s). Os proponentes terão que dispor de meios de conexão, computador ou celular com acesso à internet. Não é necessário ter formação ou titulação acadêmica. Pelo menos 70% dos projetos selecionados serão do estado do Rio de Janeiro.

Os encontros semanais serão realizados todas as sextas-feira das 14h às 18h entre os dias 14 de maio e 30 de julho de 2021 através da plataforma Zoom. Todas as atividades serão realizadas virtualmente atendendo às recomendações sanitárias para evitar a propagação do coronavírus e estimular o isolamento social. Os proponentes dos projetos selecionados que finalizarem o Laboratório com êxito vão receber uma ajuda de custo de R$ 1000,00 (mil reais) para continuarem desenvolvendo as ações em seus territórios.

O Projeto tem como referência a metodologia utilizada pela Secretaria Geral Iberoamericana (SEGIB), onde são convocados, mediante chamadas públicas, redes, grupos, coletivos, instituições para apresentação de propostas para desenvolvimento, documentação, prototipagem e ações. Os grupos, formados por proponentes e seus colaboradores, receberão o apoio de mentores, professores, empreendedores, estudantes, especialistas e convidados durante o período de realização do Laboratório.

A equipe do Laboratório de Inovação Cidadã 2021 é multidisciplinar e formada por produtores de mídia, comunicadores, programadores, analistas, pesquisadores, desenvolvedores de tecnologias, lideranças sociais, entre outros. Os participantes da equipe Labic e os colaboradores dos projetos serão certificados pela UFRJ.

O Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ é um projeto realizado pelo Pontão de Cultura Digital da Escola de Comunicação da UFRJ, coordenado pela professora Ivana Bentes com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, Faperj e CNPQ. Seis edições já foram realizadas: Rio de Janeiro 2017, 2018 e 2019, edições em Salvador 2019 e Lisboa 2019 e a edição virtual em 2020.

Laboratório de Inovação Cidadã – Edição Especial Territórios

Inscrições de projetos até 30/abril/2021

Link para a chamada completa: http://bit.ly/ChamadaLabicT

Link para inscrição: https://bit.ly/InscricacoLabicT

Dúvidas e Informações: [email protected]

Realização: Pontão da ECO – https://www.youtube.com/user/pontaodaeco