Feira nasceu em terras payayá, diz cacique ex-aluno da UEFS

A Tv. Olhos D’Água, da Universidade Estadual de Feira de Santana marcou o ‘Dia do Índio’ levando ao ar um vídeo-depoimento do cacique Otto Payayá, ex-aluno de Economia da UEFS, quando este curso e a incipiente universidade ainda funcionava onde hoje é o complexo do Cuca, na rua Conselheiro Franco, centro da cidade.

Otto fala da fundação do diretório acadêmico ‘Honestino Guimarães’ e diz que hoje dedica-se à causa indígena como cacique do povo Payayá e sucedendo o ‘grande cacique’ Sacambu-açu, segundo ele senhor dos territórios onde hoje está, inclusive, a cidade de Feira de Santana.

