TCU faz seminário com prefeitos sobre gestão na pandemia

O Tribunal de Contas da União, com o apoio dos demais tribunais de contas do país, promove hoje (19/04), um seminário com o objetivo de orientar os prefeitos e demais gestores municipais sobre as ações que devem ser adotadas para auxiliar no controle da pandemia da Covid-19.

O evento será realizado em ambiente eletrônico, pela plataforma “Teams”, com transmissão pelo Youtube, a partir das 10 horas e tem como título “Diálogo Público: O Papel do Gestor Local no Combate à pandemia de Covid-19”.

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que desde o início da pandemia estabeleceu uma série de canais para orientação dos gestores municipais baianos sobre ações e instrumentos legais à disposição para o combate à pandemia, se incorporou à iniciativa do TCU.

Para a direção do TCM/Ba, a disseminação de informações de qualidade e com base na ciência é importante para a orientação dos cidadãos e das autoridades nas ações de controle. E este evento tem exatamente este objetivo: fornecer informações e orientações técnicas sobre a execução de políticas de saúde no contexto atual da pandemia, além de compartilhar boas práticas de gestão.

O “webinário” sobre “O Papel do Gestor Local no Combate à pandemia de Covid-19”, é o segundo de uma série de iniciativa do TCU dentro do programa “TCU+Cidades”. A iniciativa alinha-se também às ações desenvolvidas no âmbito do Coopera – Programa de Atuação no Enfrentamento da Crise da Covid-19, instituído em 2020 pelo TCU no intuito de apurar irregularidades, orientar os gestores e promover o diálogo.

A abertura será realizada pelo ministro relator da área de Saúde no TCU, Benjamin Zymler (foto). Os debates serão iniciados na sequência, com a participação do secretário de Controle Externo da Saúde, Marcelo Aragão, que falará sobre o contexto atual da saúde no País; e da secretária de Controle Externo de Aquisições Logísticas, Tania Chioato, que abordará a questão das compras públicas em situações emergenciais. A moderação será feita pela chefe de gabinete da Presidência, Ana Maria Alves Ferreira.