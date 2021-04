‘Arquivo Deraldo Portela’ reúne 282 músicas de filarmônicas da Bahia

282 músicas manuscritas de filarmônicas da Bahia estão catalogadas e digitalizadas pelo projeto “Arquivo Deraldo Portela: Filarmônica e Ferrovia”, coordenado pelo maestro Fred Dantas.

Todo material está disponibilizado nesta plataforma virtual e 15 das composições foram editadas, impressas e disponibilizadas, juntamente com as biografias dos compositores e imagens ligadas ao contexto onde essas músicas foram produzidas.

Uma das músicas editoradas na plataforma e que você pode ouvir é o Dobrado ‘Castro Alves’, do maestro feirense Estevam Moura.(clique aqui)

O projeto “Arquivo Deraldo Portela: Filarmônica e Ferrovia” contribui assim para a preservação da memória musical da Bahia, divulgando a obra destes mestres ferroviários.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Deraldo Portela é um patrimônio social da cidade de Irará, onde é conhecido simplesmente como Doutor Deraldo.

Lá ele já foi padrinho em mais de mil batizados ou casamentos. Nasceu a 26 de maio de 1927, em Irará, filho do lojista Pedro Martins Portela, e de Cecília Valverde Campos, professora. Graduou-se em Medicina em 1953, pela prestigiada Escola de Medicina da Bahia. Após dois anos de residência no interior da Bahia e no Hospital das Clínicas em São Paulo, retorna à sua cidade onde permanece até hoje.

Sua dedicação à cultura musical o levou a ser convidado para a presidência da Sociedade Lítero-musical 25 de Dezembro, sendo eleito por sucessivas vezes, configurando um período de mais de 30 anos à frente da instituição, tempo em que se tornou uma das melhores filarmônicas da Bahia, vencedora de diversos festivais e pioneira na gravação de discos vinil e CD.

Sua atenção à importância das composições manuscritas o levou a proteger o rico acervo que atualmente leva o seu nome.