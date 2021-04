Tergilene, empresário do Shopping Popular, deve ir à Câmara na quinta

O empresário responsável pelo consórcio que administra o Centro Comercial Popular, Elias Tergilene, poderá utilizar a tribuna livre da Câmara Municipal de Feira de Santana para prestar esclarecimentos acerca da situação dos lojistas do entreposto, bem como, sobre a suposta ameaça de fechamento do Feiraguay. O convite é do vereador Paulão do Caldeirão (PSC), que na sessão desta terça-feira (27), solicitou ao presidente da Casa, Fernando Torres (PSD), e aos demais vereadores, que recebam Tergilene na quinta-feira (29).

A iniciativa do parlamentar é uma alternativa para a abertura de uma CPI com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na Parceria Público Privada (PPP) que administra o Shopping Popular. Na opinião de Paulão do Caldeirão, os problemas enfrentados pelos lojistas podem ser solucionados por meio de diálogos com o empresário do consórcio.

Por se tratar de uma temática de grande interesse da sociedade feirense, o presidente Fernando Torres concorda em receber Tergilene na tribuna livre da Casa. Mas, na opinião da vereadora Eremita Mota (PSDB), a visita do empresário pode não ser tão proveitosa para solucionar as demandas apresentadas pelos comerciantes do entreposto. Ela lembra que, na legislatura passada, o empresário esteve presente em audiência pública e agiu de forma desrespeitosa, “tirou sarro com todos que estavam na galeria”.