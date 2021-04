Covid19: comissão de vereadores espera audiência com o Prefeito de Feira

A Comissão Especial de Combate à Covi-19, criada pela Câmara de Feira de Santana, quer uma audiência com o prefeito Colbert Martins Filho. A comissão já manteve contato o secretário municipal de Saúde, Marcelo Britto e a coordenadora das ações estratégicas contra a Covid-19 na Prefeitura, médica Melissa Falcão, e mais recentemente com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Villas-Boas.

Mas quer conversar com o prefeito, insistiu ontem, na Câmara, o presidente da Comissão, vereador Ivamberg (PT). Junto ao prefeito, ele diz, “também temos assuntos importantes a discutir e esperamos ser recebidos, para que possamos completar este ciclo de discussões”.