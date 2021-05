‘O Folheteiro Jurivaldo Alves’ está no YouTube

O seu Jurivaldo Alves

Folheteiro cordelista

Baixagrandense, feirense

Um respeitado artista

Lançou nesta quinta-feira

Um trabalho de primeira

Um vídeo doc., assista!

O cordel faz parte da vida de seu Jurivaldo Alves. Ele defende a importância deste gênero literário por muitos anos e agora tem sua trajetória contada em documentário intitulado “O folheteiro Jurivaldo Alves”.

O documentário foi lançado na última quinta-feira (29), no YouTube. https://youtu.be/Bi8NqnHRzjA

O vídeo aborda sobre a sua relação com os cordéis até a instalação do Espaço Literário no Mercado de Arte Popular.

Esse projeto tem o apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, via Lei Aldir Blanc. Direcionado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Foto: Jorge Magalhães