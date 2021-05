Morte da professora do Cuca comove o teatro feirense

A morte da professora Denise Chaves, que por 20 anos atuou no Centro Universitário de Cultura e Arte, (Cuca)o comoveu o teatro em Feira de Santana.

No comunicado do Cuca/Uefs,a coordenadora Jacy Queiroz disse que ela usou o teatro para ressignificar vidas.”Salvou tantos corações do desespero…“, lamentou.

Nas redes sociais, muitos comentários sobre Denise e o seu trabalho em prol do teatro de Feira de Santana.

“Timidamente, afetava a todos de maneira definitiva.Salvou tanto menino e menina da dor e da rejeição…”, disse Jacy Queiroz.