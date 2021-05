No velório de Vavá Eletricista

Já era madrugada naquele julho de 1987, quando o vice-prefeito José Ferreira Pinto chegou ao velório de Osvaldo Souza Santos.

O conhecido “Vavá eletricista”, dedicado servidor municipal já aposentado, morava na Rua Arivaldo Carvalho, bairro Sobradinho.

Zé Pinto saudou todos em voz alta, em seguida silenciou por alguns minutos junto ao caixão.

Ao notar que as atenções estavam voltadas para sua presença, colocou a mão no queixo e novamente em voz alta, disse como se estivesse conversando com o defunto:

– Vavá, foi você Vavá, nunca esqueci. Foi você quem fez a ligação da luz lá de casa no dia do meu casamento.

Adilson Simas é jornalista