Rádio Educadora FM: novos estúdios, novo transmissor e nova programação

A Educadora FM ganha uma maior diversidade na programação e uma ampliação da cobertura de seu sinal na Bahia.

Na cerimônia ao vivo, neste sábado (8), transmitida na TVE, na Rádio Educadora FM e nas redes sociais, foram apresentadas as novidades para os ouvintes com a nova programação musical e os novos programas jornalísticos e musicais. A emissora de rádio pública baiana também inaugurou seus novos estúdios e um novo transmissor.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, ressaltou a importância do sistema público de comunicação para a sociedade baiana. “É uma entrega histórica para a comunicação baiana. O IRDEB propicia um conteúdo feito para o povo, e sobre a história da nossa população. É de grande importância ter uma rádio que possua um papel educativo de preservar a cultura e difundir a Educação em todo Estado. Além da entrega física, que é um equipamento que vai possibilitar a mais de cinco milhões de ouvintes o acesso a programação da rádio, temos uma inovação técnica para continuar passando uma programação feita com qualidade para a Bahia.”

Flávio Gonçalves, diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), falou sobre a importância da Educadora FM e as novidades implantadas. “A rádio pública é um patrimônio do povo baiano e presta um serviço essencial e único. Este é o maior investimento realizado, simultaneamente, desde a sua fundação, há mais de 40 anos. Os ouvintes terão uma experiência mais agradável, com uma programação muito mais diversa. Os novos estúdios permitirão uma interação com as redes sociais e produções musicais e jornalísticas, em parceria com a TVE. O moderno transmissor garante que agora o sinal chegue com qualidade a mais de cinco milhões de baianos”.

A emissora inaugura os novos estúdios após uma reforma completa do prédio que abriga a rádio há 43 anos. Um dos novos estúdios permitirá a transmissão ao vivo de apresentações musicais e o outro, a transmissão de conteúdos jornalísticos. Além disso, a Educadora FM conta agora com um novo transmissor em substituição ao que funcionou por mais de três décadas.

A aquisição foi possível a partir de uma emenda parlamentar do senador Jaques Wagner.

Com o equipamento, a cobertura será ampliada, superando cinco milhões de baianos com acesso através da frequência 107.5 FM.

A nova programação foi criada a partir de pesquisas para atender a diversidade de ouvintes da Educadora FM, cuja programação é quase que 80% do tempo musical. A mudança garante, ainda, mais espaço para a música da Bahia, que é reconhecida internacionalmente. A participação dos ouvintes na programação também será ampliada.

Serão nove programas novos na emissora. As mudanças ocorrem também aos finais de semana, com uma programação que acompanha o lazer do baiano. Haverá mais espaço para samba, forró, ritmos nordestinos, músicas de orquestras baianas, parcerias com DJ´s e novos conteúdos jornalísticos.

twitter.com/educadorafmba e Além disso, a partir de agora, a rádio passa a ter uma nova identidade visual e um novo site. O trabalho realizado pela equipe do IRDEB inclui a nova logomarca da emissora e novas marcas para os programas. Nas redes sociais instagram.com/educadorafmba facebook.com/educadorafmba é possível conhecer detalhes da nova programação.

Foto: Ascom/ IRDEB