Colbert destaca zona norte da Feira em primeira ‘live’ do governo

Na manhã de hoje, 10, o Governo Municipal estreou a série Live da Gente, proposta da Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom) com o intuito de mostrar as realizações da Prefeitura através das secretarias, nos primeiros meses deste ano.

Em formato de telejornal ao vivo, matérias, vídeos publicitários e reportagens especiais deram destaque aos principais projetos desenvolvidos nas áreas da Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Segurança, Planejamento, Manutenção e Desenvolvimento Social.

O prefeito Colbert Martins enfatizou sobre investimentos da gestão no complexo de mobilidade urbana implantado na zona norte, atualmente um dos maiores vetores de crescimento da cidade.

Obras de expansão e duplicação com prolongamento de ruas e avenidas (Universitária, Rubens Francisco e Francisco Fagundes Filho), todas interligadas, no bairro Papagaio, e a recém inaugurada rua Josias Ribeiro, com ciclovia, iluminação em LED, arborização e pavimentação asfáltica. “Estamos levando qualidade de vida à população”, resssltou o prefeito.

A retomada pedagógica com tecnologias digitais e salas multimídia para aulas não-presenciais figuram entre as iniciativas da Prefeitura. “Queremos evitar um apagão no ensino público”, afirmou Colbert. Ainda, o gestor anunciou outra novidade tecnológica [TV] como garantia de acesso às aulas para estudantes do município e da zona rural.

TV Feira

O secretário de Comunicação Social, Edson Borges, também disse que está perto de a cidade ser contemplada com a TV Feira, primeiro canal “genuinamente público” do interior da Bahia – (TV Brasil/EBC – canal 18) que repercutirá assuntos relacionados à rotina feirense.

Manutenção em corredores dos distritos com serviços de patrolamento e encascalhamento, reforma de galerias e pontilhões foram evidenciados na transmissão da live.

Na área de Habitação, prioridade para a regularização fundiária e reforma social de imóveis. Em Saúde e Segurança foram relembradas as ações de enfretamento à pandemia, como a campanha de vacinação e a fiscalização para o cumprimento do Toque de Recolher, demonstrando o compromisso da administração pública feirense.

Clique aqui e assista a live na íntegra.