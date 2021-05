Lucas da Feira, um herói do povo negro

Na primeira metade do século XIX, no interior da Bahia, um negro-fugido entrou para a história com o nome de Lucas da Feira. Ele não aceitou a escravidão, fugiu da senzala, e durante mais de quinze anos aterrorizou a região de Feira de Santana, praticando assaltos e assassinatos, até ser preso e enforcado, no ano de 1849.

Lucas da Feira foi transformado numa lenda no interior da Bahia, e muitas histórias foram contadas sobre ele, a maioria o tratando como um bandido cruel e sanguinário. Mas, para muitos, Lucas da Feira foi, na verdade, um herói do povo negro, que se transformou em bandido porque não aceitou ser escravo, e lutou até a morte por sua liberdade.

Uma boa história para ser contada neste 13 de Maio, dia em que se comemora a Abolição da Escravatura. É o que faz a TV Feira no vídeo abaixo: